Sondaggio – Quale coppia di centrocampo deve scendere in campo a Bologna?

Venerdì 14 febbraio alle ore 20:45 il Torino scenderà in campo al Dall'Ara di Bologna per sfidare i ragazzi di Vincenzo Italiano. E' una settimana d'emergenza a centrocampo per Paolo Vanoli, che dovrà far a meno di uno squalificato Ricci e di un Tameze infortunato. In mediana, dunque, Vanoli può contare solo su Casadei, Linetty e Gineitis. Il ballottaggio per due maglie da titolare lo contenderanno questi tre giocatori e per l'occasione vogliamo chiedere a voi lettori: quale coppia di centrocampo deve scendere in campo a Bologna?