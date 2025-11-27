Sondaggio – Quanti punti farà il Torino fino a Natale?

Dopo la sosta nazionali è arrivata una brutta sconfitta per il Torino contro il Como e ora la squadra di Baroni dovrà subito reagire. Saranno molto importanti le 4 gare da qui a Natale, match in cui il Torino dovrà conquistare punti preziosi per provare a risalire la classifica di Serie A. Saranno cinque partite importanti per il Toro: il miniciclo verrà aperto dalla trasferta contro il Lecce, mentre a dicembre si concluderà con il match contro il Sassuolo di Grosso. In mezzo le gare contro Milan e Cremonese. Partite abbordabili, con squadre che stanno vivendo momenti di alti e bassi in questa prima parte di stagione. Chiediamo ora a voi lettori di Toro News un pronostico sui prossimi impegni granata: quanti punti conquisterà il Torino sino a Natale?