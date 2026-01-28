Sondaggio – Siete d’accordo con la scelta della Maratona di disertare il Lecce?

Dopo l'umiliazione subita al Sinigaglia, i tifosi granata sono in protesta. Tra il tifo granata serpeggia il malcontento e dopo la rovinosa sconfitta subita contro la squadra di Fabregas i supporters granata hanno deciso di prendere una decisione dura nei confronti della squadra e della società. Con un comunicato, il tifo organizzato granata ha deciso che in vista della sfida casalinga contro il Lecce, con fischio d'inizio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino, la Curva Maratona resterà vuota per tutta la durata della partita. Nel comunicato si legge: "Una scelta che va anche contro i nostri ideali, perché noi la Curva non la lasciamo mai, ma anche oggi riteniamo necessaria per il difendere il Torino. Negli ultimi anni - continua - molti tifosi del Toro hanno gettato rabbia e delusione solo sui social. Ora serve presenza e coerenza. E' il momento dei fatti". Ora chiediamo a voi, lettori di Toro News: siete d'accordo con la scelta della Maratona di disertare il match casalingo contro il Lecce?