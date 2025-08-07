Muscoli, spirito di sacrificio e un nome importante sulla schiena. È tutto pronto: il Cholito è arrivato a Torino e nel bagaglio ha portato muscoli, carisma e quantità. Un acquisto che farà sicuramente piacere a Marco Baroni, in attesa del vice di capitan Duvan Zapata. L'affare si aggira intorno ai 7 milioni di euro più bonus.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
Sondaggi
Sondaggio: Simeone è l’uomo giusto per l’attacco?
Cholito in granata, siete soddisfatti dell'acquisto?
L'argentino è figlio del "Cholo" Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid . Classe 1995, arriva dal Napoli, dove nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di vice Osimhen e Lukaku. È una punta da area di rigore che ha già indossato le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona, superando quota 70 gol in Serie A. La sua miglior stagione risale al 2021/22 con il Verona: 17 gol sotto la guida di Igor Tudor.
Che ne pensano i tifosi?—
Come sempre, parola ai tifosi: il Cholito può essere la pedina giusta per il Toro di Baroni? Diteci la vostra rispondendo al sondaggio qui sotto.
Articolo a cura di Andrea Croveri
© RIPRODUZIONE RISERVATA