Sondaggio: Simeone è l’uomo giusto per l’attacco?

Muscoli, spirito di sacrificio e un nome importante sulla schiena. È tutto pronto: il Cholito è arrivato a Torino e nel bagaglio ha portato muscoli, carisma e quantità. Un acquisto che farà sicuramente piacere a Marco Baroni, in attesa del vice di capitan Duvan Zapata. L'affare si aggira intorno ai 7 milioni di euro più bonus.