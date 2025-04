Sondaggio – Torino-Verona, chi scegliereste tra Casadei e Gineitis?

Domenica 6 aprile alle ore 15:00 il Torino scenderà in campo tra le mura di casa per sfidare l'Hellas Verona. In questo 2025 una nota positiva dei granata è stato il grande apporto del centrocampo in fase offensiva e le ottime prestazioni dei singoli. In mediana, dunque, Vanoli può contare su 3 nomi in forma smagliante, Ricci, Casadei e Gineitis, più i vari Ilic, Linetty e Tameze. Considerando che il capitano granata è inamovibile per il sistema di Vanoli si sta creando un ballottaggio per l'altra maglia da titolare: Casadei è stato il grande innesto del mercato di gennaio che si è reso subito protagonista, ma Gineitis vive un momento d'oro ed è in crescita esponenziale. Chiediamo ai lettori: foste in Vanoli, lancereste il lituano dal primo minuto oppure continuereste ad utilizzarlo come arma a partita in corso?