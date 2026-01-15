Il Torino ha atteso Duvan Zapata e gli ha rinnovato il contratto proprio nel periodo in cui ancora non si sapeva quale sarebbe stato l’impatto di un grave infortunio sulla carriera del colombiano. Dal suo rientro a pieno regime è arrivato un gol contro il Milan, ma anche prestazioni in cui il capitano granata ha mostrato difficoltà sul piano fisico, facendo molta fatica a ritrovare il Duvan del passato. L’ultima partita a Bergamo è un altro esempio e ormai Baroni non può rinunciare alla coppia d'attacco formata da Adams e Simeone.
Sondaggio – Vendereste Duvan Zapata?
Ora Zapata è diventato un caso: vendereste il capitano granata in questa sessione di mercato?
Se lo scorso 27 dicembre il presidente Cairo, a una domanda su un possibile interesse del Besiktas, aveva risposto: "Non ne so nulla, mi è totalmente nuova", nei giorni scorsi si sono moltiplicate le voci di interessi da parte di club di Serie A come Genoa e Cagliari e, per ultimo, il Pisa. Intanto vi chiediamo un parere su ciò che potrà accadere da qui in avanti, nelle prossime settimane, e su come il Toro, secondo i vostri parametri, dovrebbe muoversi per la situazione che riguarda il capitano granata. Voi vendereste Duvan Zapata? Fatecelo sapere qui sotto.
