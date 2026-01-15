Sondaggio – Vendereste Duvan Zapata?

Il Torino ha atteso Duvan Zapata e gli ha rinnovato il contratto proprio nel periodo in cui ancora non si sapeva quale sarebbe stato l’impatto di un grave infortunio sulla carriera del colombiano. Dal suo rientro a pieno regime è arrivato un gol contro il Milan, ma anche prestazioni in cui il capitano granata ha mostrato difficoltà sul piano fisico, facendo molta fatica a ritrovare il Duvan del passato. L’ultima partita a Bergamo è un altro esempio e ormai Baroni non può rinunciare alla coppia d'attacco formata da Adams e Simeone.