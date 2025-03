Torino, chi merita il rinnovo? I lettori votano solo per Lazaro

Con la stagione agli sgoccioli, il tema dei rinnovi contrattuali entra nel vivo. Con il campionato di Serie A che si avvicina al termine, il Torino di Paolo Vanoli inizia a programmare il futuro. Tra le priorità della dirigenza c’è la gestione dei contratti in scadenza nel 2025, una questione che potrebbe ridisegnare parte della rosa per il prossimo anno. Per capire quali giocatori i tifosi vorrebbero ancora vedere in maglia granata, Toro News ha lanciato un sondaggio, chiedendo ai lettori di esprimere la loro preferenza sui possibili rinnovi. Il verdetto è chiaro: Valentino Lazaro è il nome su cui la maggior parte dei votanti punterebbe per una permanenza. Il laterale austriaco ha ottenuto il 67,70% delle preferenze, raccogliendo 348 voti. Un segnale forte della fiducia che il pubblico ripone in lui, considerandolo una pedina importante per il futuro del Torino. Ben diversa la situazione per il il 23,35% (120 votanti), secondo cui “Nessuno dei tre” meriterebbe il rinnovo. A seguire troviamo Karol Linetty, che si ferma al 21,01% (108 voti), a dimostrazione di un supporto parziale ma non trascurabile. Chiude la classifica Yann Karamoh, con appena il 14,98% (77 voti), un dato che evidenzia una scarsa fiducia nella sua conferma. In totale, 514 tifosi hanno partecipato al sondaggio, dando un’indicazione chiara: Lazaro è l’unico su cui puntare davvero, mentre Linetty e Karamoh, per molti, potrebbero non far più parte del futuro granata.