Torino, i lettori di TN contro il rinnovo di Vagnati: è sbagliato per il 90%

Nella giornata di ieri, 2 gennaio 2025, il direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati ha rinnovato il suo contratto, prima in scadenza a giugno di quest'anno, fino al 2027. Abbiamo chiesto ai nostri lettori se secondo loro il rinnovo del DS sia stata una mossa giusta, e i votanti al sondaggio si sono espressi al 90,77 % per il no, mentre soltanto il 9,23 % si è espresso a favore del rinnovo di Vagnati. Di seguito i risultati del sondaggio.