Altra sconfitta per il Toro, che non riesce ad alzare la testa dopo il k.o. di Bergamo e inanella la seconda sconfitta di fila per 2-0 in campionato, questa volta contro la Roma. I granata non riescono a dar seguito al bel successo contro i capitolini in coppa, e ancora una volta devono ringraziare Alberto Paleari per aver evitato un passivo peggiore. Il portiere granata è apparso nuovamente in grande spolvero, con quella parata su Dybala nell'azione che ha portato allo 0-2 cartolina perfetta del suo match. Anche e soprattutto per questo, i lettori hanno votato il numero uno come migliore in campo dei granata nel match dell'ultima giornata. La partita, va detto, è stata decisamente opaca, almeno nel primo tempo. Il Toro infatti nella ripresa è cresciuto a livello di gioco e di pericolosità, senza però riuscire a mettere a segno il gol del pareggio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Se nel secondo tempo la musica è effettivamente cambiata, il merito va dato ai cambi. L'ingresso di Cesare Casadei in tal senso è stato importante e si posiziona al secondo posto nel sondaggio. Terza piazza invece per Emirhan Ilkhan, con la sua prestazione che ha dato seguito a quella della partita vinta in coppa nella la scorsa settimana.
Toro News Award 2025/2026: con la Roma bene Paleari nonostante i due gol subiti
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo.
Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award
2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
37 PUNTI: Vlasic
21 PUNTI: Simeone
20 PUNTI: Adams
24 PUNTI: Paleari
19 PUNTI: Maripan
17 PUNTI: Ilkhan
11 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel, Casadei
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli, Aboukhlal
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
