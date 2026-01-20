Toro News Award 2025/2026: con la Roma bene Paleari nonostante i due gol subiti

Altra sconfitta per il Toro, che non riesce ad alzare la testa dopo il k.o. di Bergamo e inanella la seconda sconfitta di fila per 2-0 in campionato, questa volta contro la Roma. I granata non riescono a dar seguito al bel successo contro i capitolini in coppa, e ancora una volta devono ringraziare Alberto Paleari per aver evitato un passivo peggiore. Il portiere granata è apparso nuovamente in grande spolvero, con quella parata su Dybala nell'azione che ha portato allo 0-2 cartolina perfetta del suo match. Anche e soprattutto per questo, i lettori hanno votato il numero uno come migliore in campo dei granata nel match dell'ultima giornata. La partita, va detto, è stata decisamente opaca, almeno nel primo tempo. Il Toro infatti nella ripresa è cresciuto a livello di gioco e di pericolosità, senza però riuscire a mettere a segno il gol del pareggio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Se nel secondo tempo la musica è effettivamente cambiata, il merito va dato ai cambi. L'ingresso di Cesare Casadei in tal senso è stato importante e si posiziona al secondo posto nel sondaggio. Terza piazza invece per Emirhan Ilkhan, con la sua prestazione che ha dato seguito a quella della partita vinta in coppa nella la scorsa settimana.