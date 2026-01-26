Toro News Award 2025/2026: Ilkhan è il migliore nella disfatta di Como

Il Torino cade rovinoamente allo stadio Sinigaglia di Como. Termina 6-0 il match fra i lariani di Fabregas e i granata di Marco Baroni. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Ilkhan è stato il migliore dei suoi contro il Como sabato. Ben il 45,86% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i gialloblù. Al secondo posto c'è Casadei, che ha ricevuto il benestare del 28,03% dei votanti. Infine Paleari ottiene il 24,84%. Nella classifica generale Ilkhan sale a 22 scavalcando Maripan, Casadei a 14 e Paleari a 25