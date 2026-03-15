Il Toro vince 4-1 contro il Parma allo Stadio Olimpico Grande Torino e lo fa con una prova di carattere e di qualità. Simeone sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata vengono immediatamente pareggiati dalla rete di Pellegrino. Nella ripresa i ragazzi di D'Aversa scendono in campo ancora più motivati e dilagano nel 4-1 finale. Ilkhan firma il raddoppio, l'autogol di Keita porta i granata sul 3-1 e capitan Zapata chiude i conti con un gol spettacolare. Ora i granata si trovano a 33 punti a +9 dalla Cremonese terzultima. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Ilkhan è stato il migliore dei suoi contro il Parma. Ben il 51.62% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i crociati. Al secondo posto c'è Vlasic che ha ricevuto il benestare del 49.52% dei votanti. Infine Ismajli ottiene il 27.66%. Nella classifica generale il turco allunga al secondo posto a 36 punti, Vlasic sempre più primo a 56 punti, mentre Ismajli sale a 2 punti.
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: Ilkhan il migliore contro il Parma
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
56 PUNTI: Vlasic
36 PUNTI: Ilkhan
30 PUNTI: Paleari
26 PUNTI: Simeone
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
17 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
7 PUNTI: Obrador
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal, Ismajli
1 PUNTO: Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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