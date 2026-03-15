Toro News Award 2025/2026: Ilkhan il migliore contro il Parma

Il Toro vince 4-1 contro il Parma allo Stadio Olimpico Grande Torino e lo fa con una prova di carattere e di qualità. Simeone sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata vengono immediatamente pareggiati dalla rete di Pellegrino. Nella ripresa i ragazzi di D'Aversa scendono in campo ancora più motivati e dilagano nel 4-1 finale. Ilkhan firma il raddoppio, l'autogol di Keita porta i granata sul 3-1 e capitan Zapata chiude i conti con un gol spettacolare. Ora i granata si trovano a 33 punti a +9 dalla Cremonese terzultima. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Ilkhan è stato il migliore dei suoi contro il Parma. Ben il 51.62% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i crociati. Al secondo posto c'è Vlasic che ha ricevuto il benestare del 49.52% dei votanti. Infine Ismajli ottiene il 27.66%. Nella classifica generale il turco allunga al secondo posto a 36 punti, Vlasic sempre più primo a 56 punti, mentre Ismajli sale a 2 punti.