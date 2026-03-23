Il Toro perde 3-2 contro il Milan allo Stadio San Siro di Milano nonostante una buona prova dei ragazzi di D'Aversa. Pavlovic sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata pareggiano immediatamente grazie alla rete di Simeone. Nella ripresa il Toro subisce due gol nel giro di pochi minuti. Vlasic accorcia le distanze nel finale dal dischetto ma il gol del croato non serve ad evitare la sconfitta. Ora i granata sono fermi a 33 punti a +6 dalla Cremonese terzultima. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Simeone è stato il migliore dei suoi contro il Milan. Ben il 70.98% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i rossoneri. Al secondo posto c'è Vlasic che ha ricevuto il benestare del 70.27% dei votanti. Infine Ilkhan ottiene il 14.79%. Nella classifica generale il Cholito supera Paleari e va al terzo posto a 31 punti, Vlasic sempre più primo a 59 punti, mentre Ilkhan sale a 37 punti.
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
59 PUNTI: Vlasic
37 PUNTI: Ilkhan
31 PUNTI: Simeone
30 PUNTI: Paleari
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
17 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
7 PUNTI: Obrador
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal, Ismajli
1 PUNTO: Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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