Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo

SONDAGGIO

Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo

Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo - immagine 1
I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Eugenio Gammarino
Eugenio Gammarino Redattore 

Il Toro perde 3-2 contro il Milan allo Stadio San Siro di Milano nonostante una buona prova dei ragazzi di D'Aversa. Pavlovic sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata pareggiano immediatamente grazie alla rete di Simeone. Nella ripresa il Toro subisce due gol nel giro di pochi minuti. Vlasic accorcia le distanze nel finale dal dischetto ma il gol del croato non serve ad evitare la sconfitta. Ora i granata sono fermi a 33 punti a +6 dalla Cremonese terzultima. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Simeone è stato il migliore dei suoi contro il Milan. Ben il 70.98% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i rossoneri. Al secondo posto c'è Vlasic che ha ricevuto il benestare del 70.27% dei votanti. Infine Ilkhan ottiene il 14.79%. Nella classifica generale il Cholito supera Paleari e va al terzo posto a 31 punti, Vlasic sempre più primo a 59 punti, mentre Ilkhan sale a 37 punti.

Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo- immagine 2

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

59 PUNTI: Vlasic

37 PUNTI: Ilkhan

31 PUNTI: Simeone

30 PUNTI: Paleari

23 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

17 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel

7 PUNTI: Obrador

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

5 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal, Ismajli

1 PUNTO: Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Milan-Torino
Il Toro e l’attacco: i tifosi scelgono Adams e Simeone, Zapata dalla panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA