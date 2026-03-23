Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo

Il Toro perde 3-2 contro il Milan allo Stadio San Siro di Milano nonostante una buona prova dei ragazzi di D'Aversa. Pavlovic sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata pareggiano immediatamente grazie alla rete di Simeone. Nella ripresa il Toro subisce due gol nel giro di pochi minuti. Vlasic accorcia le distanze nel finale dal dischetto ma il gol del croato non serve ad evitare la sconfitta. Ora i granata sono fermi a 33 punti a +6 dalla Cremonese terzultima. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Simeone è stato il migliore dei suoi contro il Milan. Ben il 70.98% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i rossoneri. Al secondo posto c'è Vlasic che ha ricevuto il benestare del 70.27% dei votanti. Infine Ilkhan ottiene il 14.79%. Nella classifica generale il Cholito supera Paleari e va al terzo posto a 31 punti, Vlasic sempre più primo a 59 punti, mentre Ilkhan sale a 37 punti.