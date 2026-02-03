Toro News Award 2025/2026: Vlasic è il migliore contro il Lecce

Il Toro fa quello che deve contro il Lecce: nella 23° giornata allo stadio Olimpico Grande Torino gli uomini di Baroni vincono di misura lo scontro diretto e si portano a +8 dai salentini e a +9 dalla zona salvezza. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Vlasic è stato il migliore dei suoi contro il Lecce. Ben il 63,69% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i giallorossi. Al secondo posto c'è Adams, autore del gol decisivo, che ha ricevuto il benestare del 52,55% dei votanti. Infine Coco ottiene il 30,29%. Nella classifica generale Vlasic vola a 42 punti in solitaria, Adams supera Simeone e sale al quarto posto (23 punti), Coco invece sale a 5 punti.