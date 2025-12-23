Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Maripan un passo sopra tutti

Sorride per la seconda volta di fila il Toro e sorridono i suoi tifosi. La sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo si conclude sullo 0-1, al termine di una partita di concentrazione e determinazione da parte dei granata di Baroni. Seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria di fila con il risultato di 1-0: come contro la Cremonese, a decidere la gara il gol di Nikola Vlasic. Il croato è in grande crescita e nelle ultime cinque partite ha collezionato quattro gol e due assist. Non solo lui, però: sono tanti i giocatori che al Mapei Stadium hanno fatto bene. Noi, come sempre, abbiamo chiesto a voi! Abbiamo chiamato voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata di Sassuolo-Torino. Naturalmente, i due più scelti non potevano che essere Vlasic e Maripan, il primo con il 73,64% dei voti, il secondo con il 63,18%. Sul primo abbiamo già speso parole a sufficienza, mentre il cileno si è imposto come difensore di grande solidità contro i neroverdi. Per il terzo posto la sfida è stata più combattuta, con Tameze - soprattutto -, ma anche Pedersen e Simeone a insidiare chi, alla fine, ha conquistato l'ultimo gradino del podio: Ché Adams, con il 19,17% dei voti. I risultati del Toro News Award in seguito a Sassuolo-Torino non fanno altro che consolidare il primo posto in classifica di Nikola Vlasic, ora a 27 punti e a 7 lunghezze da Simeone secondo. Adams resta terzo ma si avvicina: ora è un solo punto dietro Simeone. Maripan, invece, grazie a questi 3 punti supera Paleari e vola al quarto posto in classifica.