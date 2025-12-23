Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Maripan un passo sopra tutti

Sondaggio

Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Maripan un passo sopra tutti

Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Maripan un passo sopra tutti - immagine 1
I risultati del sondaggio settimanale dopo Sassuolo-Torino
Redazione Toro News

Sorride per la seconda volta di fila il Toro e sorridono i suoi tifosi. La sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo si conclude sullo 0-1, al termine di una partita di concentrazione e determinazione da parte dei granata di Baroni. Seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria di fila con il risultato di 1-0: come contro la Cremonese, a decidere la gara il gol di Nikola Vlasic. Il croato è in grande crescita e nelle ultime cinque partite ha collezionato quattro gol e due assist. Non solo lui, però: sono tanti i giocatori che al Mapei Stadium hanno fatto bene. Noi, come sempre, abbiamo chiesto a voi! Abbiamo chiamato voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata di Sassuolo-Torino. Naturalmente, i due più scelti non potevano che essere Vlasic e Maripan, il primo con il 73,64% dei voti, il secondo con il 63,18%. Sul primo abbiamo già speso parole a sufficienza, mentre il cileno si è imposto come difensore di grande solidità contro i neroverdi. Per il terzo posto la sfida è stata più combattuta, con Tameze - soprattutto -, ma anche Pedersen e Simeone a insidiare chi, alla fine, ha conquistato l'ultimo gradino del podio: Ché Adams, con il 19,17% dei voti. I risultati del Toro News Award in seguito a Sassuolo-Torino non fanno altro che consolidare il primo posto in classifica di Nikola Vlasic, ora a 27 punti e a 7 lunghezze da Simeone secondo. Adams resta terzo ma si avvicina: ora è un solo punto dietro Simeone. Maripan, invece, grazie a questi 3 punti supera Paleari e vola al quarto posto in classifica.

Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Maripan un passo sopra tutti- immagine 2

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

27 PUNTI: Vlasic

20 PUNTI: Simeone

19 PUNTI: Adams

18 PUNTI: Maripan

16 PUNTI: Paleari

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

6 PUNTI: Zapata

4 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Casadei, Pedersen

2 PUNTI: Tameze

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione
Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro la Cremonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA