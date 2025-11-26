Come alla prima giornata lontano da casa, a San Siro, e come nel pomeriggio senza appello contro l’Atalanta tra le mura amiche, il Torino incassa un’altra dura lezione, cadendo 1-5 contro il Como. Una serata che fa scattare più di un campanello d’allarme nel gruppo guidato da Marco Baroni, che – come affermato dallo stesso tecnico – vanifica quanto di buono costruito nelle ultime settimane, compiendo cinque netti passi indietro. Dopo una partita del genere è difficile salvare qualcosa, vi abbiamo chiesto di votare i giocatori che ritenete più meritevoli sul rettangolo verde. Su un totale di 197 votanti, il 75.13% ha eletto Nikola Vlasic come migliore in campo nella sfida contro i lariani. A seguire Duvan Zapata, al secondo posto con il 22.34% dei voti. Si piazza terzo Adrien Tameze, con il 18.78% dei voti. La classifica complessiva vede ancora al primo posto Simeone con 20 punti; Maripan e Paleari al secondo posto, mentre al terzo c'è Adams con 10 punti.
Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro il Como
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
20 PUNTI: Simeone
15 PUNTI: Paleari, Maripan
10 PUNTI: Adams
9 PUNTI: Vlasic
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
3 PUNTI: Coco, Casadei. Zapata
2 PUNTI: Pedersen, Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
