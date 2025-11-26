Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro il Como

Come alla prima giornata lontano da casa, a San Siro, e come nel pomeriggio senza appello contro l’Atalanta tra le mura amiche, il Torino incassa un’altra dura lezione, cadendo 1-5 contro il Como. Una serata che fa scattare più di un campanello d’allarme nel gruppo guidato da Marco Baroni, che – come affermato dallo stesso tecnico – vanifica quanto di buono costruito nelle ultime settimane, compiendo cinque netti passi indietro. Dopo una partita del genere è difficile salvare qualcosa, vi abbiamo chiesto di votare i giocatori che ritenete più meritevoli sul rettangolo verde. Su un totale di 197 votanti, il 75.13% ha eletto Nikola Vlasic come migliore in campo nella sfida contro i lariani. A seguire Duvan Zapata, al secondo posto con il 22.34% dei voti. Si piazza terzo Adrien Tameze, con il 18.78% dei voti. La classifica complessiva vede ancora al primo posto Simeone con 20 punti; Maripan e Paleari al secondo posto, mentre al terzo c'è Adams con 10 punti.