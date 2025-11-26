tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro il Como

SONDAGGIO

Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro il Como

Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro il Como - immagine 1
I risultati delle votazioni dei lettori di Toro News e la classifica aggiornata dopo la dodicesima giornata di campionato
Eugenio Gammarino

Come alla prima giornata lontano da casa, a San Siro, e come nel pomeriggio senza appello contro l’Atalanta tra le mura amiche, il Torino incassa un’altra dura lezione, cadendo 1-5 contro il Como. Una serata che fa scattare più di un campanello d’allarme nel gruppo guidato da Marco Baroni, che – come affermato dallo stesso tecnico – vanifica quanto di buono costruito nelle ultime settimane, compiendo cinque netti passi indietro. Dopo una partita del genere è difficile salvare qualcosa, vi abbiamo chiesto di votare i giocatori che ritenete più meritevoli sul rettangolo verde. Su un totale di 197 votanti, il 75.13% ha eletto Nikola Vlasic come migliore in campo nella sfida contro i lariani. A seguire Duvan Zapata, al secondo posto con il 22.34% dei voti. Si piazza terzo Adrien Tameze, con il 18.78% dei voti. La classifica complessiva vede ancora al primo posto Simeone con 20 punti; Maripan e Paleari al secondo posto, mentre al terzo c'è Adams con 10 punti.

Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro il Como- immagine 2

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

20 PUNTI: Simeone

15 PUNTI: Paleari, Maripan

10 PUNTI: Adams

9 PUNTI: Vlasic

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

3 PUNTI: Coco, Casadei. Zapata

2 PUNTI: Pedersen, Tameze

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione
Sondaggio – Chi volete in attacco contro il Como?

© RIPRODUZIONE RISERVATA