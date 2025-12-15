Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro la Cremonese

Il Torino torna a vincere contro la Cremonese dopo un periodo molto negativo, dove i granata avevano perso per tre gare di fila. La rete di Vlasic nel primo tempo spezza l'incantesimo e riconsegna i tre punti ai piemontesi. Una vittoria importante per il morale, ma soprattutto per la classifica. Vi abbiamo chiesto di votare i giocatori che ritenete più meritevoli sul rettangolo verde. Su un totale di 481 votanti, l’ 85.45% ha eletto Nikola Vlasic come migliore in campo nella sfida contro i grigiorossi. A seguire Che Adams, al secondo posto con il 39.71% dei voti. Si piazza terzo Alberto Paleari, con il 19.13% dei voti. La classifica complessiva vede ora al primo posto Vlasic con 22 punti che supera Simeone ora al secondo posto con 20 punti; conclude il podio Adams al terzo posto con 18 punti.