Il Torino torna a vincere contro la Cremonese dopo un periodo molto negativo, dove i granata avevano perso per tre gare di fila. La rete di Vlasic nel primo tempo spezza l'incantesimo e riconsegna i tre punti ai piemontesi. Una vittoria importante per il morale, ma soprattutto per la classifica. Vi abbiamo chiesto di votare i giocatori che ritenete più meritevoli sul rettangolo verde. Su un totale di 481 votanti, l’ 85.45% ha eletto Nikola Vlasic come migliore in campo nella sfida contro i grigiorossi. A seguire Che Adams, al secondo posto con il 39.71% dei voti. Si piazza terzo Alberto Paleari, con il 19.13% dei voti. La classifica complessiva vede ora al primo posto Vlasic con 22 punti che supera Simeone ora al secondo posto con 20 punti; conclude il podio Adams al terzo posto con 18 punti.
Toro News Award 2025/2026: Vlasic eletto migliore in campo contro la Cremonese
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
22 PUNTI: Vlasic
20 PUNTI: Simeone
18 PUNTI: Adams
16 PUNTI: Paleari
15 PUNTI: Maripan
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
6 PUNTI: Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Pedersen
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
