Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Cagliari, segue Ilkhan

I risultati del sondaggio settimanale dopo Sassuolo-Torino
Piero Coletta

Il Torino non dà continuità alle vittorie contro Cremonese e Sassuolo, contro il Cagliari arriva una battuta d'arresto. Finisce 2-1 per i sardi, con i granata che masticano amaro: una volta trovata la rete del vantaggio la truppa di Barono è stata rimontata con le reti di Prati e infine di Kiliçsoy. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata. Vlasic continua a collezionare preferenze: anche contro i sardi il croato ha trovato la via della rete. Ben l'81,62% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i rossoblù. Al secondo posto c'è Ilkhan, che ha ricevuto il benestare del 27.02% dei votanti. Infine Adams: 22,56%. Nella classifica generale Vlasic allunga in testa, con dodici punti di vantaggio su Simeone e Adams, fermi a quota 20.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

32 PUNTI: Vlasic

20 PUNTI: Simeone, Adams

18 PUNTI: Maripan

16 PUNTI: Paleari

8 PUNTI: Israel, Ilkhan

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

4 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Casadei, Pedersen

2 PUNTI: Tameze

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

