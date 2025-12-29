Il Torino non dà continuità alle vittorie contro Cremonese e Sassuolo, contro il Cagliari arriva una battuta d'arresto. Finisce 2-1 per i sardi, con i granata che masticano amaro: una volta trovata la rete del vantaggio la truppa di Barono è stata rimontata con le reti di Prati e infine di Kiliçsoy. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata. Vlasic continua a collezionare preferenze: anche contro i sardi il croato ha trovato la via della rete. Ben l'81,62% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i rossoblù. Al secondo posto c'è Ilkhan, che ha ricevuto il benestare del 27.02% dei votanti. Infine Adams: 22,56%. Nella classifica generale Vlasic allunga in testa, con dodici punti di vantaggio su Simeone e Adams, fermi a quota 20.
Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Cagliari, segue Ilkhan
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
32 PUNTI: Vlasic
20 PUNTI: Simeone, Adams
18 PUNTI: Maripan
16 PUNTI: Paleari
8 PUNTI: Israel, Ilkhan
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Pedersen
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
