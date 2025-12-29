Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Cagliari, segue Ilkhan

Il Torino non dà continuità alle vittorie contro Cremonese e Sassuolo, contro il Cagliari arriva una battuta d'arresto. Finisce 2-1 per i sardi, con i granata che masticano amaro: una volta trovata la rete del vantaggio la truppa di Barono è stata rimontata con le reti di Prati e infine di Kiliçsoy. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata. Vlasic continua a collezionare preferenze: anche contro i sardi il croato ha trovato la via della rete. Ben l'81,62% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i rossoblù. Al secondo posto c'è Ilkhan, che ha ricevuto il benestare del 27.02% dei votanti. Infine Adams: 22,56%. Nella classifica generale Vlasic allunga in testa, con dodici punti di vantaggio su Simeone e Adams, fermi a quota 20.