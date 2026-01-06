tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Verona, segue Njie

SONDAGGIO

Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Verona, segue Njie

Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Verona, segue Njie - immagine 1
I risultati del sondaggio settimanale dopo Verona-Torino
Eugenio Gammarino

Il Torino espugna lo stadio Bentegodi di Verona grazie ai gol di Simeone, Casadei e Njie. Termina 0-3 il match fra l’Hellas Verona di Paolo Zanetti e i granata di Marco Baroni. I granata riescono a concretizzare le occasioni create giocando un ottima gara. Ottima prova non solo di squadra ma anche dei singoli. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata. Vlasic continua a collezionare preferenze: anche contro gli scaligeri il croato si è confermato come il migliore dei suoi. Ben l'49,58% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i gialloblù. Al secondo posto c'è Njie, che ha ricevuto il benestare del 32,83% dei votanti. Infine Maripan: 27,07%. Nella classifica generale Vlasic allunga in testa, con diciassette punti di vantaggio su Simeone e Adams, fermi a quota 20.

Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Verona, segue Njie- immagine 2

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

37 PUNTI: Vlasic

20 PUNTI: Simeone, Adams

19 PUNTI: Maripan

16 PUNTI: Paleari

8 PUNTI: Israel, Ilkhan

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

4 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Casadei, Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

