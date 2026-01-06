Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Verona, segue Njie

Il Torino espugna lo stadio Bentegodi di Verona grazie ai gol di Simeone, Casadei e Njie. Termina 0-3 il match fra l’Hellas Verona di Paolo Zanetti e i granata di Marco Baroni. I granata riescono a concretizzare le occasioni create giocando un ottima gara. Ottima prova non solo di squadra ma anche dei singoli. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata. Vlasic continua a collezionare preferenze: anche contro gli scaligeri il croato si è confermato come il migliore dei suoi. Ben l'49,58% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i gialloblù. Al secondo posto c'è Njie, che ha ricevuto il benestare del 32,83% dei votanti. Infine Maripan: 27,07%. Nella classifica generale Vlasic allunga in testa, con diciassette punti di vantaggio su Simeone e Adams, fermi a quota 20.