Il Torino espugna lo stadio Bentegodi di Verona grazie ai gol di Simeone, Casadei e Njie. Termina 0-3 il match fra l’Hellas Verona di Paolo Zanetti e i granata di Marco Baroni. I granata riescono a concretizzare le occasioni create giocando un ottima gara. Ottima prova non solo di squadra ma anche dei singoli. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata. Vlasic continua a collezionare preferenze: anche contro gli scaligeri il croato si è confermato come il migliore dei suoi. Ben l'49,58% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i gialloblù. Al secondo posto c'è Njie, che ha ricevuto il benestare del 32,83% dei votanti. Infine Maripan: 27,07%. Nella classifica generale Vlasic allunga in testa, con diciassette punti di vantaggio su Simeone e Adams, fermi a quota 20.
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: Vlasic il migliore col Verona, segue Njie
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
37 PUNTI: Vlasic
20 PUNTI: Simeone, Adams
19 PUNTI: Maripan
16 PUNTI: Paleari
8 PUNTI: Israel, Ilkhan
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA