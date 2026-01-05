Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Il Torino espugna lo stadio Bentegodi di Verona grazie ai gol di Simeone, Casadei e Njie. Termina 0-3 il match fra l’Hellas Verona di Paolo Zanetti e i granata di Marco Baroni. I granata riescono a concretizzare le occasioni create giocando un ottima gara. Ottima prova non solo di squadra ma anche dei singoli, fra tutti Ilkhan e Aboukhlal. Entrambi i giocatori, visto il poco minutaggio erano sul mercato. Grande prova anche per Alieu Njie, nominato Man of the Match, dopo aver messo a referto un gol e un assist in otto minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Come di consueto, anche dopo questo match, noi della redazione di Toro News chiamiamo in causa voi lettori per scegliere i due giocatori che si sono maggiormente distinti. Dunque, a voi la parola: chi sono stati i migliori di Hellas Verona-Torino?