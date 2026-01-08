Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Il Torino cade ancora in casa contro l'Udinese. Termina 1-2 allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e i friulani di Kosta Runjaic. I gol di Zaniolo ed Ekkelenkamp regalano i tre punti ai bianconeri; non basta il gol di Casadei per il Toro. Nonostante una gara molto equilibrata, la squadra di Baroni è sembrata piuttosto fragile con diversi errori dei singoli nel corso della partita. Come di consueto, anche dopo questo match, noi della redazione di Toro News chiamiamo in causa voi lettori per scegliere i due giocatori che si sono maggiormente distinti. Dunque, a voi la parola: chi sono stati i migliori di Torino-Udinese?