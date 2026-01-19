Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Il Torino cade ancora in casa contro la Roma. Termina 0-2 allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e i giallorossi di Gasperini. I gol di Malen ed Dyabala regalano i tre punti ai capitolini; gara sottotono per tutta la squadra granata. Partita a senso unico quella ieri con la squadra di Baroni che è sembrata piuttosto fragile con diversi errori dei singoli nel corso della partita. Come di consueto, anche dopo questo match, noi della redazione di Toro News chiamiamo in causa voi lettori per scegliere i due giocatori che si sono maggiormente distinti. Dunque, a voi la parola: chi sono stati i migliori di Torino-Roma?