Il Torino cade ancora in casa contro la Roma. Termina 0-2 allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e i giallorossi di Gasperini. I gol di Malen ed Dyabala regalano i tre punti ai capitolini; gara sottotono per tutta la squadra granata. Partita a senso unico quella ieri con la squadra di Baroni che è sembrata piuttosto fragile con diversi errori dei singoli nel corso della partita. Come di consueto, anche dopo questo match, noi della redazione di Toro News chiamiamo in causa voi lettori per scegliere i due giocatori che si sono maggiormente distinti. Dunque, a voi la parola: chi sono stati i migliori di Torino-Roma?
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
37 PUNTI: Vlasic
21 PUNTI: Simeone
20 PUNTI: Adams
19 PUNTI: Maripan, Paleari
16 PUNTI: Ilkhan
8 PUNTI: Israel, Casadei
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli, Aboukhlal
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA