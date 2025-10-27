Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Ora tocca a voi: chi sono i giocatori del Torino che hanno performato meglio?

Grande rimonta del Torino contro il Genova. I ragazzi di Marco Baroni portano a casa la seconda vittoria di fila e lo fanno con un 2-1 contro i grifoni. L'autogol di Sabelli e il gol di Maripan allo scadere rispondono al vantaggio iniziale di Thorsby . Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Torino-Napoli e che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!