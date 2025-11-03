Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Ora tocca a voi: chi sono i giocatori del Torino che hanno performato meglio?

Termina 2-2 all'Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Pisa di Alberto Gilardino. Il Toro, nonostante il doppio svantaggio, è riuscito a recuperare i due gol di scarto a fine primo tempo, è riuscito a strappare un punto ai toscani. Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Torino-Bologna che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!