Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Vota il miglior granata della sfida tra bianconeri e granata
Piero Coletta

Si chiude senza reti il derby della Mole tra Juventus e Torino. Una gara in cui nessuna delle due ha sfondato il muro avversario, merito soprattutto dei portieri. I due estremi difensori infatti sono stati i veri protagonisti della gara. Come di consueto, la redazione di Toro News vi chiede di votare i due migliori giocatori granata della sfida.

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

20 PUNTI: Simeone

12 PUNTI: Maripan

10 PUNTI: Paleari, Adams

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

4 PUNTI: Vlasic

3 PUNTI: Coco, Casadei

2 PUNTI: Pedersen

1 PUNTO: Tameze

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

