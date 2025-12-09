Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Ora tocca a voi: chi sono i giocatori del Torino che hanno performato meglio contro il Milan?

Continua il periodo negativo del Torino. Termina 2-3 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri. Arriva la terza sconfitta consecutiva per il Toro che si fa rimontare i due gol di vantaggio del primo tempo. Per il Torino in gol Vlasic su rigore e il capitano Duvan Zapata. I rossoneri, invece, sono rientrati in partita con la rete dalla distanza di Rabiot nel primo tempo per poi pareggiare e rimontare grazie alla doppietta di Pulisic. Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Torino-Bologna che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!