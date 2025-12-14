tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Sondaggio

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione - immagine 1
Votate i migliori nella sfida tra piemontesi e grigiorossi
Piero Coletta

Il Torino torna a vincere contro la Cremonese dopo un periodo molto negativo, dove i granata avevano perso per tre gare di fila. La rete di Vlasic nel primo tempo spezza l'incantesimo e riconsegna i tre punti ai piemontesi. Una vittoria importante per il morale, ma soprattutto per la classifica. Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Torino-Cremonese che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

20 PUNTI: Simeone

17 PUNTI: Vlasic

15 PUNTI: Paleari, Maripan, Adams

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

6 PUNTI: Zapata

4 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Casadei, Pedersen

2 PUNTI: Tameze

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Sondaggio – Fuori Vagnati, dentro Petrachi: mossa giusta di Cairo?
Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Zapata i più votati contro il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA