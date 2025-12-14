Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Il Torino torna a vincere contro la Cremonese dopo un periodo molto negativo, dove i granata avevano perso per tre gare di fila. La rete di Vlasic nel primo tempo spezza l'incantesimo e riconsegna i tre punti ai piemontesi. Una vittoria importante per il morale, ma soprattutto per la classifica. Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Torino-Cremonese che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).