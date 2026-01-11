Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Atalanta-Torino

Il Toro cade a Bergamo, impiega un'ora per entrare in partita e lascia alla New Balance Arena punti preziosi. L'Atalanta esce vincente dalla ventesima giornata di Serie A grazie ai gol di De Keteleare e Pasalic. Il Toro si è ripreso intorno all'ora di gioco, soprattutto grazie alla tripla sostituzione, in attacco e in regia. Per 60 minuti i granata appaiono lenti e prevedibili in avanti, incapaci di contenere i nerazzurri dietro. Nella mezz'ora positiva per la formazione di Baroni, ad impedire al Toro di raggiungere il pareggio si impegna anche un impeccabile Carnesecchi, che strappa l'urlo del gol ai granata in più occasioni. Come tradizione, noi passiamo la parola a voi, per chiedervi: chi sono stati i due migliori granata di Atalanta-Torino?