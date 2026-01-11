Il Toro cade a Bergamo, impiega un'ora per entrare in partita e lascia alla New Balance Arena punti preziosi. L'Atalanta esce vincente dalla ventesima giornata di Serie A grazie ai gol di De Keteleare e Pasalic. Il Toro si è ripreso intorno all'ora di gioco, soprattutto grazie alla tripla sostituzione, in attacco e in regia. Per 60 minuti i granata appaiono lenti e prevedibili in avanti, incapaci di contenere i nerazzurri dietro. Nella mezz'ora positiva per la formazione di Baroni, ad impedire al Toro di raggiungere il pareggio si impegna anche un impeccabile Carnesecchi, che strappa l'urlo del gol ai granata in più occasioni. Come tradizione, noi passiamo la parola a voi, per chiedervi: chi sono stati i due migliori granata di Atalanta-Torino?
Sondaggio
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Atalanta-Torino
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
37 PUNTI: Vlasic
20 PUNTI: Simeone, Adams
19 PUNTI: Maripan
16 PUNTI: Paleari
11 PUNTI: Ilkhan
8 PUNTI: Israel, Casadei
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli, Aboukhlal
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA