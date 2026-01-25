Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Como-Torino

Non è facile dare valutazioni ai singoli dopo un 6-0. O meglio, forse è anche troppo facile. Quel che è difficile è trovare qualcuno da selezionare come "migliore" rispetto agli altri. Nella sfida il Sinigaglia il Torino soccombe contro il gioco di Fabregas, vede tutto buio dall'inizio alla fine, non si rialza e ne incassa 6 dal Como. Una gara a senso unico, che ha giustamente causato più di qualche malcontento tra i tifosi granata, che chiedono a gran voce rispetto. Dopo una partita del genere, siamo comunque chiamati a rispettare le tradizioni e chiedere a voi lettori di Toro News: chi sono stati i due migliori giocatori granata di Como-Torino? Votateli nel sondaggio qua sotto.