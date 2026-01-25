Toro News
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Como-Torino

Non è facile dare valutazioni ai singoli dopo un 6-0. O meglio, forse è anche troppo facile. Quel che è difficile è trovare qualcuno da selezionare come "migliore" rispetto agli altri. Nella sfida il Sinigaglia il Torino soccombe contro il gioco di Fabregas, vede tutto buio dall'inizio alla fine, non si rialza e ne incassa 6 dal Como. Una gara a senso unico, che ha giustamente causato più di qualche malcontento tra i tifosi granata, che chiedono a gran voce rispetto. Dopo una partita del genere, siamo comunque chiamati a rispettare le tradizioni e chiedere a voi lettori di Toro News: chi sono stati i due migliori giocatori granata di Como-Torino? Votateli nel sondaggio qua sotto.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo.

Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award

2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

37 PUNTI: Vlasic

21 PUNTI: Simeone

20 PUNTI: Adams

24 PUNTI: Paleari

19 PUNTI: Maripan

17 PUNTI: Ilkhan

11 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel, Casadei

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

4 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze

1 PUNTO: Ismajli, Aboukhlal

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

