Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Fiorentina-Torino

Il Toro strappa un pareggio in extremis contro la Fiorentina: nella 24° giornata allo stadio Artemio Franchi i ragazzi di Marco Baroni si portano a +9 dalla zona salvezza dopo la gara contro i viola. Buona partita dei granata che dopo un inizio un po' a rilento riescono ad andare in vantaggio grazie al gol di Casadei nel primo tempo. Nella ripresa la Fiorentina pareggia e poi va in vantaggio con Solomon e Kean ma nel finale Maripan di testa porta il risultato sul 2-2. Noi come sempre chiediamo a voi lettori di Toro News: chi sono stati i due granata migliori del match? Votate nel sondaggio qui sotto.