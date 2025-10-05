Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Lazio-Torino!

Termina con un pareggio la sesta giornata di Serie A per i granata di Marco Baroni, che dimostrano di apprezzare il campo dell'Olimpico di Roma. Sullo stesso terreno dove ha sconfitto i giallorossi, il Torino torna a casa con un punto rimediato ai danni della Lazio di Baroni. Un punto che sta anche stretto, visto come si era messo il finale... A passare in vantaggio per primi sono stati i granata, con la rete di Simeone. Poi il Torino ha mostrato di soffrire lanci lunghi e ripartenze e si è fatto rimontare da un doppio Cancellieri. Quindi la contro-rimonta: Adams sfrutta bene l'ottimo cross di Nkounkou e fa 2-2, ma è la rete di Coco a far sognare i granata, che nell'ultimo minuto di recupero si sono trovati sul 2-3. Poi lo stesso Coco stende Noslin, rigore e pareggio firmato Cataldi. 3-3 che sta stretto ma che porta comunque buoni spunti, anche a livello di singoli. Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Lazio-Torino e che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!