Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Lecce

Il Toro fa quello che deve contro il Lecce: nella 23° giornata allo stadio Olimpico Grande Torino gli uomini di Baroni vincono di misura lo scontro diretto e si portano a +8 dai salentini e a +9 dalla zona salvezza. Buona partita dei granata che dopo un inizio un po' a rilento riescono a mantenere il vantaggio firmato Adams al 29': lo scozzese approfitta di un assist perfetto di Vlasic e insacca il definitivo 1-0. La gara dell'Olimpico Grande Torino ha visto anche l'esordio dei nuovi: Marianucci in campo dal 1', Prati e Kulenovic nella ripresa e seconda presenza per Obrador. Noi come sempre chiediamo a voi lettori di Toro News: chi sono stati i due granata migliori del match? Votate nel sondaggio qui sotto.