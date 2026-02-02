Il Toro fa quello che deve contro il Lecce: nella 23° giornata allo stadio Olimpico Grande Torino gli uomini di Baroni vincono di misura lo scontro diretto e si portano a +8 dai salentini e a +9 dalla zona salvezza. Buona partita dei granata che dopo un inizio un po' a rilento riescono a mantenere il vantaggio firmato Adams al 29': lo scozzese approfitta di un assist perfetto di Vlasic e insacca il definitivo 1-0. La gara dell'Olimpico Grande Torino ha visto anche l'esordio dei nuovi: Marianucci in campo dal 1', Prati e Kulenovic nella ripresa e seconda presenza per Obrador. Noi come sempre chiediamo a voi lettori di Toro News: chi sono stati i due granata migliori del match? Votate nel sondaggio qui sotto.
Sondaggio
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Lecce
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo.
Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award
2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
37 PUNTI: Vlasic
21 PUNTI: Simeone
20 PUNTI: Adams
25 PUNTI: Paleari
22 PUNTI: Ilkhan
19 PUNTI: Maripan
14 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli, Aboukhlal
L'albo d'oro del Toro News Award—
L'albo d'oro del Toro News Award
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA