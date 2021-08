Luca Rossettini saluta il calcio: sarà l’allenatore dell’Under 17 del Padova

L'ex difensore del Torino ha detto addio al calcio giocato ed è pronto ad intraprendere una nuova carriera

L'ex difensore del Toro Luca Rossettini ha concluso la sua carriera da calciatore all'età di 36 anni. Il centrale veneto ha indossato la divisa granata nella stagione 2016/17 raccogliendo 30 presenze e un gol. Negli ultimi mesi Rossettini era tornato a Padova, la sua città natale, per giocare in Serie C con la squadra che lo ha lanciato fin dalle giovanili. La stessa società padovana ha annunciato poco fa il ritiro del difensore classe 1985 e allo stesso tempo ha comunicato che comincerà una nuova carriera da allenatore iniziando dalle giovanili. Rossettini infatti a partire dalla prossima stagione guiderà la formazione Under-17 del Padova.