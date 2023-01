Vuoi la Gazzetta digitale senza costi aggiuntivi? Se sei un abbonato Dazn la puoi avere: ecco come

Niente addebiti, nessun vincolo non richiesto: scoprite come leggere ogni mattina la Gazzetta su pc, smartphone o tablet

Vuoi leggere la Gazzetta dello Sport ogni mattina, sul tuo pc oppure sullo smartphone o sul tablet, senza alcuna spesa in più? Puoi farlo con pochi, semplicissimi clic. C'è un'unica condizione necessaria: essere abbonato a Dazn.

L’offerta è straordinaria : allo stesso prezzo del tuo abbonamento a Dazn puoi avere anche la Gazzetta Digital Editon , la versione digitale del primo quotidiano sportivo d’Italia, lo stesso che trovi in edicola.

Ecco come devi agire per attivarla: clicca su questo link e segui le istruzioni. Bastano pochi secondi e la tua visione sul calcio e sullo sport avrà un valore doppio: Gazzetta più Dazn, che cosa c’è di meglio? E tutto questo senza tirare fuori nemmeno un euro in più.