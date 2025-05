76 anni dopo: Grande Torino per sempre

La squadra degli Invincibili di Valentino Mazzola rimarrà per sempre nella mente di tutti gli appassionati

"Forse era troppo meravigliosa questa squadra perché invecchiasse; forse il destino voleva arrestarla nel culmine della sua bellezza", commentò Carlin Bergoglio così subito dopo la Tragedia. Da quel dramma sportivo e Nazionale, veramente umano, nacque un Mito che ancora oggi rimane indimenticato per tutti. Con la certezza di un passato ammirato in tutto il mondo, i tifosi granata fanno memoria di quegli indimenticabili campioni e sperano in un futuro che sappia rendere onore ai fasti del passato.