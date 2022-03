Abbonamenti 2019/2020: Torino condannato in primo grado a rimborsare 10 tifosi

Il club granata è stato condannato a risarcire a sette abbonati l’importo delle partite, comprese nell’abbonamento di due stagioni fa, giocate a porte chiuse a causa del Covid con l’aggiunta di 743 euro di spese legali.

Redazione Toro News

Secondo quanto può rivelare Toro News, il Torino è stato condannato a rimborsare dieci tifosi granata per la questione degli abbonamenti della stagione 2019/2020. Gli avvocati Daniele Labbate, Pierluigi Marengo, Davide Pollano, Paolo Alberto Reineri e Paolo Rendina hanno difeso sette sostenitori che avevano sottoscritto un abbonamento per il campionato sopra citato, interrotto a febbraio a causa del Covid e ripreso a giugno con partite rigorosamente a porte chiuse. I tifosi in questione chiedevano, come da regolamento contrattuale firmato per comprare l’abbonamento, di ricevere il prezzo dei biglietti delle partite che non sono potuti andare a vedere a causa della pandemia. In particolare, i match di cui parla la sentenza sono quelli contro Parma, Udinese, Lazio, Brescia, Genoa, Hellas Verona e Roma.

LA VICENDA - Il club di Urbano Cairo aveva pubblicato in data 23 agosto 2020 sul proprio sito le istruzioni per ottenere un voucher spendibile entro 18 mesi sul portale Vivaticket per acquistare biglietti per eventi di vario genere. Gli avvocati dei tifosi hanno però evidenziato che l’abbonamento è un contratto che obbliga la società sportiva ad assicurare all’abbonato la visione diretta dell’evento sportivo nel settore dello stadio in cui è stato acquistato il biglietto e che, se questo non fosse possibile per cause di forza maggiore, il Torino FC avrebbe dovuto rimborsare in denaro gli abbonati per le partite giocate a porte chiuse, come previsto dalla lettera c delle condizioni generali di acquisto degli abbonamenti.

LA DECISIONE FINALE - Il club si è difeso dicendo che ha adempiuto agli obblighi tramite l’applicazione dell’articolo 88 del Decreto Legislativo n.18/2020, ma il giudice di pace, dottor Roberto Accossato, ha condannato la società calcistica a risarcire i suoi tifosi dell’importo delle partite e di 743 euro per le spese legali con la sentenza numero 635/22 depositata il 4 marzo 2022. Il magistrato ha ritenuto inapplicabile il decreto asserendo che il Toro non ha adempiuto agli obblighi contrattuali. Il Torino valuterà se andare in appello in tribunale per provare a ribaltare la sentenza. Da sottolineare c’è che i tifosi granata vittoriosi in questa causa sono stati i primi in Italia ad intentare una causa del genere per le partite a porte chiuse. Tutto è ancora aperto perché la decisione può essere ancora rovesciata però, per ora, i supporters hanno avuto la meglio.

Giacomo Stanchi