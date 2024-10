Adams pre Inter-Torino: “L’obiettivo di oggi è portare a casa il risultato”

Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra granata e nerazzurri valida per il settimo turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio di Inter-Torino, gara valida per il settimo turno di Serie A, Che Adams è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Qual è il messaggio che Vanoli vi ha dato per questa partita? "Dobbiamo lavorare di reparto e soprattutto aiutare il resto della squadra. Noi attaccanti dobbiamo aiutare in fase difensiva e provare a far gol".