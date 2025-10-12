Adams si carica la Scozia, Gineitis non può sperare: gli impegni dei Nazionali

Domenica 12 ottobre, prosegue la sosta per le Nazionali e proseguono gli impegni dei granata che sono partiti con le rispettive Nazionali. La giornata odierna vede in programma partite per due elementi della rosa di Marco Baroni: Ché Adams e Gvidas Gineitis. Le situazioni dei due granata sono diverse, con il primo che può lottare e per farlo vuole caricarsi il peso offensivo della Scozia sulle proprie spalle e con il secondo, invece, che poco può sperare ma che comunque rimarrà punto cardine della Lituania. Doppio impegno, che vi raccontiamo come sempre qui su Toro News nelle prossime pagine e successivamente anche nel post-partita.