Adams: “Siamo una buona squadra, c’è un gol che porterò sempre nel cuore”

Le parole dell'attaccante del Torino sui suoi obiettivi personali e sulla crescita di squadra con il lavoro di Vanoli

Redazione Toro News 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 12:39)

Uno dei migliori giocatori in questa stagione per il Torino sta risultando essere Ché Adams che ha già realizzato 8 gol in campionato più uno in Coppa Italia e che, dopo essere arrivato a parametro zero in estate, ha conquistato il cuore dei tifosi granata. Lo scozzese è stato intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A e ha parlato di molti temi riguardanti il mondo Toro, di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa ti ricordi del tuo primo gol in granata? "Il primo gol con il Toro contro l'Atalanta è stato irreale, me lo porterò sempre con me. Mi piace come la gente urla il mio nome e tutto lo stadio esulta. Ci ha aiutato anche il rigore parato da Vanja, inoltre credo che sia tutto istinto il suo e non penso si eserciti molto sui rigori. È un grande portiere e difficile da battere, siamo fortunati ad averlo con noi".

Il gol con l'Empoli da metà campo come è nato?"La squadra era in una brutta serie di sconfitte e non avevo grandi opportunità. Quando sono entrato in campo ho solo pensato a tirare senza badare a dove fosse il portiere. In quel momento ho tirato senza pensarci e sono stato felicissimo quando la palla è entrata. Ora abbiamo più fiducia in noi stessi e crediamo di essere una buona squadra. Non siamo riusciti a far punti col Bologna ma con Juventus e Milan sì".

Quanto può crescere il Toro?"Sappiamo di avere una buona squadra, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e fidandoci l'uno dell'altro. Possiamo battere chiunque, serve solo crederci perché ci sono ancora tanti punti in campo da prendersi e tutti vogliono farlo".

Sono tanti gli scozzesi in Serie A ultimamente..."Prima di arrivare a Torino ho chiesto a Lewis Ferguson del Bologna come fosse il campionato qui. Sono poi arrivati anche McTominay e Gilmour a Napoli con cui parlo sempre, ci siamo interessati a come fosse la vita in Italia anche fuori dal campo".

Il tuo allenatore Vanoli ha giocato in Scozia con i Rangers, ne avete parlato?"Mi ha raccontato le sue storie quando era lì e giocava i derby contro il Celtic. Io non ne ho mai giocato uno ma so che sono molto emozionanti e vorrei portarlo una volta".

Potresti superare una leggenda come Denis Law per essere lo scozzese con più gol nel Toro..."Voglio segnare altri gol per aiutare ad ottenere più punti in classifica, voglio anche creare occasioni per gli altri".