Addio a Massimo Cotto, noto giornalista e tifoso granata

E' venuto a mancare Massimo Cotto, giornalista, scrittore, conduttore e per un breve periodo assessore alla cultura ad Asti, sua città natale. Dopo un malore accusato lo scorso 9 luglio Cotto è stato ricoverato in rianimazione e non si è più ripreso. Ci lascia dunque a 62 anni il noto tifoso granata. La Redazione di Toro News, in questo tragico momento, porge alla famiglia le proprie condoglianze .