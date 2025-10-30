Si è spenta oggi Mirella Loik, figlia di Ezio Loik, la grande mezzala del Grande Torino. Aveva 80 anni. Architetto, ricercatrice di Storia dell’architettura contemporanea e professoressa presso il Politecnico di Milano, Mirella Loik era nata nel 1945 ed era cresciuta a Torre Pellice, dove ha vissuto negli ultimi anni accanto alla madre Lilia, venuta a mancare nel 2020. Mirella verrà ricordata in occasione di Pisa–Torino, in programma domenica 2 novembre, prima dell’inizio della gara.
NEWS
Grave lutto nel mondo granata: addio a Mirella Loik, figlia di Ezio
La figlia del centrocampista Loik aveva 80 anni. Verrà ricordata domenica pomeriggio prima dello svolgimento della gara tra Torino e Pisa
Il comunicato del Torino—
"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Loik nel ricordo di Mirella Loik, figlia unica dell’indimenticato Campionissimo del Grande Torino, Ezio Loik.
Architetta, ricercatrice di Storia dell’Architettura Contemporanea e professoressa presso il Politecnico di Milano, nella sua esistenza ha anche mantenuto viva la memoria del papà tramite pubblicazioni e incontri. Donna garbata e determinata, mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta.
Al marito, professor Corrado Gavinelli, ai figli, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata".
© RIPRODUZIONE RISERVATA