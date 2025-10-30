Grave lutto nel mondo granata: addio a Mirella Loik, figlia di Ezio

La figlia del centrocampista Loik aveva 80 anni. Verrà ricordata domenica pomeriggio prima dello svolgimento della gara tra Torino e Pisa

Si è spenta oggi Mirella Loik, figlia di Ezio Loik, la grande mezzala del Grande Torino. Aveva 80 anni. Architetto, ricercatrice di Storia dell’architettura contemporanea e professoressa presso il Politecnico di Milano, Mirella Loik era nata nel 1945 ed era cresciuta a Torre Pellice, dove ha vissuto negli ultimi anni accanto alla madre Lilia, venuta a mancare nel 2020. Mirella verrà ricordata in occasione di Pisa–Torino, in programma domenica 2 novembre, prima dell’inizio della gara.