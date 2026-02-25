Ai margini con Baroni, Zapata e Casadei puntano al rilancio con D’Aversa

L’ignobile sconfitta contro il Genoa allo stadio Marassi ha segnato l’epilogo della gestione di Marco Baroni e aperto ufficialmente una nuova fase con l’arrivo in panchina di Roberto D'Aversa. Ora per l'ex tecnico di Empoli e Parma si aprirà una seconda parte di stagione molto complicata in un ambiente già profondamente scosso. D'Aversa, in vista delle prossime gare di campionato, avrà il compito di rimettere a posto la squadra e rilanciare quei giocatori finiti ai margini con Baroni come Casadei e Zapata.

Torino, Zapata e Casadei cercano il rilancio con D'Aversa

Con l'arrivo in panchina di D'Aversa, Zapata e Casadei cercano di rilanciare la loro stagione. Il colombiano è uno di quei giocatori che sarà chiamato a fare la differenza dopo mesi con più bassi che alti. Nonostante sia sempre entrato in campo come contro il Bologna e a Genova, non è mai stato tra le prime scelte di Baroni. Anche in occasione dell'infortunio di Adams, il tecnico toscano gli ha preferito prima Simeone o Njie e poi il nuovo arrivato Kulenovic. Discorso diverso per Casadei. L'ex Chelsea è sicuramente uno dei migliori centrocampisti del rooster granata, risultando decisivo in molteplici occasioni sia nell'attuale che nella passata stagione. Tuttavia, l'ex allenatore granata gli ha preferito prima Gineitis nelle ultime uscite. Ora con l'esonero di Baroni e l'arrivo di D'Aversa entrambi potrebbero avere una nuova chance e provare a rialzare un Toro sempre più vicino alla zona calda.