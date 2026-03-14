Facendo seguito al buon momento di forma della formazione granata, reduce da una rotonda vittoria 4-1 contro il Parma, il Torino FC ha preso una decisione per cercare di avvicinare i tifosi alla squadra. Sarà curioso verificare se l’iniziativa avrà successo in presenza di una situazione in cui i tifosi organizzati hanno scelto di disertare le gare casalinghe oppure se si tratterà di un flop. Di seguito tutti i dettagli.
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Allenamento a porte aperte al Filadelfia: ecco quando
Tutti i dettagli sulla decisione del club per il primo allenamento a porte aperte di D'Aversa
Allenamento a porte aperte: ecco quando—
"Lunedì porte aperte al Fila! I tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana di lunedì 16 marzo accedendo dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 14.45. La seduta avrà inizio alle ore 15", questa la comunicazione ufficiale del club che, in seguito alla vittoria contro il Parma e all'inizio della settimana che vedrà i granata giocare in casa del Milan, cerca un nuovo modo per far sentire l'appoggio dei tifosi ai ragazzi di D'Aversa. Per l'ex tecnico dell'Empoli si tratta della prima volta al Filadelfia con i tifosi.
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