Allenamento a porte aperte al Filadelfia: ecco quando

Facendo seguito al buon momento di forma della formazione granata, reduce da una rotonda vittoria 4-1 contro il Parma, il Torino FC ha preso una decisione per cercare di avvicinare i tifosi alla squadra. Sarà curioso verificare se l’iniziativa avrà successo in presenza di una situazione in cui i tifosi organizzati hanno scelto di disertare le gare casalinghe oppure se si tratterà di un flop. Di seguito tutti i dettagli.