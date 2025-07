Amichevole, Monaco-Torino 3-1: segna Gineitis, poi granata rimontati

Il Toro cade a Montecarlo nella prima delle due amichevoli di prestigio contro il Monaco. Un gol di Gineitis illude i granata, che si fanno rimontare nel primo tempo e subiscono il terzo gol dei monegaschi nella ripresa. Finisce dunque 3-1 per il...

Redazione Toro News 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 20:24)

Il Toro cade a Montecarlo nella prima delle due amichevoli di prestigio contro il Monaco. Un gol di Gineitis illude i granata, che si fanno rimontare nel primo tempo e subiscono il terzo gol dei monegaschi nella ripresa. Finisce dunque 3-1 per il Monaco la prima sfida, che sarà bissata giovedì mattina alle 10.30 per dare spazio a chi ha giocato meno oggi. Intanto nel secondo tempo c’è spazio per l’esordio di Aboukhlal, in campo mezzora e due volte a un passo dal primo gol in maglia granata.

Il primo tempo: Anjorin illumina, il Monaco la ribalta — Baroni sceglie il 3-5-2 per affrontare il Monaco, con Ismajli, Maripan e Masina a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni ci sono Pedersen e Lazaro, in mezzo al campo Gineitis, Casadei e Anjorin. In avanti, spazio a Vlasic a supporto di Adams. In avvio di gara è subito aggressivo il Monaco: Paleari è reattivo, quindi Ismajli mette in angolo. A trovare il vantaggio è il Toro, al 5’: grande azione di Anjorin, che duetta con Lazaro sulla sinistra e serve a Gineitis la palla per sbloccare la partita. Il pareggio del Monaco arriva al 16’: Masina si fa passare il pallone tra le gambe, Biereth anticipa Maripan in scivolata e fa 1-1. I granata sono sfortunatissimi al 45’: Camara ci prova dalla distanza e trova una deviazione di Casadei per il 2-1 dei monegaschi

Il secondo tempo: Golovin trova il tris, in campo Aboukhlal — Al rientro dagli spogliatoi Baroni cambia la coppia di centrocampisti, inserendo Ilic e Tameze al posto di Casadei e Anjorin. Coco rileva Masina in difesa, Bianay Balcot prende il posto di Lazaro sulla sinistra. Il Monaco continua a spingere, senza trovare il terzo gol. Al 60’ Baroni opta per una girandola di cambi: spazio a Biraghi, Sanabria, Cacciamani, Dembele e Aboukhlal al posto di Ismajli, Adams, Vlasic, Pedersen e Gineitis. Al 64’ Golovin approfitta di un pallone coperto male da Ilic, si invola verso la porta e batte Paleari per il 3-1. La risposta del Toro è in un mancino al volo di Aboukhlal, alto di poco. All’80’ c’è spazio anche per Mullen al posto di Maripan. All’84’ Tameze spende il giallo per impedire una ripartenza dei monegaschi dopo un pallone perso sulla trequarti. Un minuto più tardi è reattivo Paleari a negare il quarto gol a lenikhena. Al 90’ Aboukhlal va a un passo dal primo gol in maglia granata, andando a sbattere sul portiere dopo un buon recupero palla. È l’ultima occasione di una partita che vede sorridere il Monaco, in attesa della seconda sfida di giovedì mattina.