Ancora in gol Vlasic, mentre Gineitis e Coco… I granata in Nazionale

C'è chi ancora si prende la scena, chi meno e chi molto meno... Nella giornata di oggi, lunedì 17 novembre, sono tre i granata che sono stati impegnati nelle partite con le rispettive Nazionali. Il primo è Saul Coco, che a partire dalle 15 ha affrontato con la propria Guinea Equatoriale il Madagascar in quel di Antalya, in Turchia. Alle 20:45 è stato, invece, il turno degli altri due, non in amichevole ma in partite di qualificazione ai Mondiali: si tratta di Gvidas Gineitis e Nikola Vlasic. Il primo ha affrontato l'Olanda in trasferta con la propria Lituania, mentre il secondo ha dato battaglia con la Croazia al Montenegro. Vediamo insieme come sono andati i granata.