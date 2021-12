Andrea Belotti, il capitano del Toro compie oggi 28 anni

Il Gallo conta 227 presenze e 105 reti con la maglia del Torino

Il 20 dicembre 1993 nasceva a Calcinate (Bergamo) Andrea Belotti, attuale capitano del Torino FC, che compie oggi 28 anni. Al momento, il Gallo conta 227 apparizioni con la maglia granata, grazie alle quali si piazza al 31° posto per presenze nella classifica all-time. Occupa invece l'8° in quella che concerne i cannonieri granata, grazie alle sue 105 reti in sei stagioni e mezza sotto la Mole. Belotti però non è solo numeri. Egli è infatti una vera e propria leggenda moderna per questo club: è l'uomo simbolo, colui le cui magliette sono le più vendute, colui al quale per primo si pensa quando si parla del Torino. E' il Capitano, il numero 9, un uomo, oltre che un calciatore, che, a prescindere da ciò che ne sarà del suo futuro, a Torino non verrà mai dimenticato, per ciò che ha fatto e per ciò che ha rappresentato (e che rappresenta).