Adams si conferma trascinatore: il Toro si aggrappa a lui per scacciare la crisi

Contro il Lecce è arrivata la seconda sconfitta di fila del Torino che perde anche al Via del Mare con il punteggio di 2-1. I granata incappano così in un secondo ko nel giro di pochi giorni, dopo quello molto pesante subito per mano del Como. Prestazione sottotono per tutta la squadra granata, soprattutto nei primi minuti, quando gli uomini di Baroni hanno interpretato la partita contro i salentini in modo confuso e disordinato. Ancora più grave è stata la mancanza di grinta. Unica nota positiva del match è stata la prestazione di Che Adams . Lo scozzese ha siglato il gol del 1-2 che ha rimesso in partita i compagni caricandosi la squadra sulle spalle.

Torino, Adams è il vero trascinatore dei granata: tanta grinta e volontà

Rientrato dopo aver saltato il match contro il Como, contro i salentini Adams è l'unico a rendersi davvero pericoloso in fase offensiva realizzando il gol che ha riaperto la partita. La rete siglata contro il Lecce è la terza nel campionato di Serie A 2025-2026 per lo scozzese. Dal match di domenica si è visto come la squadra lo assiste poco nel corso dei 90', ma è un giocatore che mette tanta grinta e la sua energia dovrebbe essere di esempio per i compagni. Qualità sottolineate anche dal tecnico granata Marco Baroni che nella conferenza stampa precedente al match contro i giallorossi ha dichiarato: "Adams è un giocatore che sa sempre spendersi in campo, è un ragazzo sempre positivo e ha una sua energia che prescinde da tutto". L'attaccante ex Southampton già dopo l'infortunio di Zapata la scorsa stagione ha conquistato i tifosi a suon di prestazioni positive e gol decisivi. Ora il numero 19 granata dovrà di nuovo indossare quelle vesti di trascinatore e caricarsi l'attacco granata sulle spalle, soprattutto in questo momento non semplice per il Toro di Baroni che è rimasto orfano di Giovanni Simeone.