Asllani-Ilkhan? Baroni boccia la coppia: “Caratteristiche simili, sono alternativi”

In coppia? Baroni frena

La scelta in cabina di regia è così ricaduta continuamente sull'albanese, con Tameze alternativa quando Baroni ha scelto di cambiare caratteristiche in mezzo al campo. E allora a Baroni è stato chiesto se ritenga possibile un centrocampo che veda coesistere i due, ma la risposta è stata negativa. "Nel calcio mai dire mai, ma lo escludo: sono due giocatori molto simili - ha spiegato il tecnico -. Vanno entrambi a prendersi il pallone e hanno le stesse caratteristiche. È più probabile che uno parta e l'altro entri a gara in corso. Stiamo lavorando per farli crescere entrambi".