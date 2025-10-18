Asllani-Ilkhan? Baroni boccia la coppia: “Caratteristiche simili, sono alternativi”

Il giovane turco non ha più trovato spazio dopo l'arrivo del regista albanese
Nelle prime due uscite stagionali è stato tra i più positivi, tra l'ingresso decisivo contro il Modena e una prestazione da salvare nel disastro di San Siro. Poi, per Emirhan Ilkhan, non c'è più stato spazio. L'arrivo di Asllani gli ha chiuso le porte del centrocampo, relegandolo in panchina.
In coppia? Baroni frena
La scelta in cabina di regia è così ricaduta continuamente sull'albanese, con Tameze alternativa quando Baroni ha scelto di cambiare caratteristiche in mezzo al campo. E allora a Baroni è stato chiesto se ritenga possibile un centrocampo che veda coesistere i due, ma la risposta è stata negativa. "Nel calcio mai dire mai, ma lo escludo: sono due giocatori molto simili - ha spiegato il tecnico -. Vanno entrambi a prendersi il pallone e hanno le stesse caratteristiche. È più probabile che uno parta e l'altro entri a gara in corso. Stiamo lavorando per farli crescere entrambi".