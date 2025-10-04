Toro News
Baroni, bastone e carota con Ilic: "Mi aspetto molto, anche in allenamento"

Baroni, bastone e carota con Ilic: “Mi aspetto molto, anche in allenamento”

Il centrocampista ha saltato la gara di Parma per scelta tecnica
Redazione Toro News

L'esclusione di Ivan Ilic dalla trasferta di Parma ha fatto rumore. Il serbo, fuori per scelta tecnica, tornerà a disposizione contro la Lazio. Non è la prima volta che l'ex Verona si trova a fronteggiare simili esclusioni. Ora è toccato anche a Baroni prendere una simile posizione. "A Parma non c'era per scelta mia ma non c'era niente da chiarire: insieme a lui stiamo facendo un percorso".

Il focus è rivolto alla crescita soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Arrivato a fronte di un investimento da 17 milioni di euro, Ilic non è mai riuscito a fare il salto di qualità e dare continuità alle belle partite che periodicamente ha fatto. A farlo rendere al meglio non è riuscito Juric, che già lo conosceva e lo ha fortemente voluto, né Vanoli. Ora la palla passa a Baroni, che sta alternando il bastone e la carota: "Credo nelle qualità di questo ragazzo e proprio per questo mi aspetto molto, anche in allenamento. Quando non lo vedo devo usare strategie che vanno in una direzione: far capire la strada che tutti dobbiamo fare e che il singolo deve fare per dare il suo apporto”. Una lezione che il serbo evidentemente ha compreso, dato il ritorno tra i convocati. E l'occasione per cercare la svolta anche in campo potrebbe arrivare all'Olimpico di Roma, dove ha già firmato un gol da tre punti in maglia granata.

 

