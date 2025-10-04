Baroni, bastone e carota con Ilic: “Mi aspetto molto, anche in allenamento”

L'esclusione di Ivan Ilic dalla trasferta di Parma ha fatto rumore. Il serbo, fuori per scelta tecnica, tornerà a disposizione contro la Lazio. Non è la prima volta che l'ex Verona si trova a fronteggiare simili esclusioni. Ora è toccato anche a Baroni prendere una simile posizione. "A Parma non c'era per scelta mia ma non c'era niente da chiarire: insieme a lui stiamo facendo un percorso".

Baroni, bastone e carota

Il focus è rivolto alla crescita soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Arrivato a fronte di un investimento da 17 milioni di euro, Ilic non è mai riuscito a fare il salto di qualità e dare continuità alle belle partite che periodicamente ha fatto. A farlo rendere al meglio non è riuscito Juric, che già lo conosceva e lo ha fortemente voluto, né Vanoli. Ora la palla passa a Baroni, che sta alternando il bastone e la carota: "Credo nelle qualità di questo ragazzo e proprio per questo mi aspetto molto, anche in allenamento. Quando non lo vedo devo usare strategie che vanno in una direzione: far capire la strada che tutti dobbiamo fare e che il singolo deve fare per dare il suo apporto”. Una lezione che il serbo evidentemente ha compreso, dato il ritorno tra i convocati. E l'occasione per cercare la svolta anche in campo potrebbe arrivare all'Olimpico di Roma, dove ha già firmato un gol da tre punti in maglia granata.