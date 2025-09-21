Baroni lancia Aboukhlal: “A Roma è entrato bene, pronto a contribuire”

L'esterno marocchino può trovare spazio dal 1' contro l'Atalanta

Scatta l'ora del cobra. Contro l'Atalanta potrebbe arrivare una maglia da titolare per Zakaria Aboukhlal. Il marocchino aveva trovato spazio dal primo minuto contro il Modena, faticando però a incidere e lasciando spazio dopo 45' minuti a Ilkhan. Per l'esterno lo spazio si è quindi ridotto con il passaggio al 4-3-3 e nelle gare contro Inter, Fiorentina e Roma sono arrivati solo scampoli nella ripresa.

Fermato da Svilar — Una bocciatura? Nient'affatto. Baroni si è soffermato a più riprese sull'importanza dei giocatori impiegati a gara in corso e sulla possibilità di determinare nei finali di gara. Aboukhlal, da questo punto di vista, ha dato una risposta importante nella vittoria di Roma. Gettato nella mischia con il Toro già avanti, il marocchino ha portato velocità e dribbling che hanno reso pericolosi diversi contropiedi. E avrebbe anche trovato il gol, se una grande parata di Svilar non lo avesse fermato.

Baroni lo promuove — Aboukhlal sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere un giocatore in grado di spaccare le partite, portando velocità e accelerazioni che possono essere micidiali contro una squadra stanca. La gara contro la Roma lo ha dimostrato, ma per il Cobra potrebbe arrivare presto un'occasione dal primo minuto, probabilmente già contro l'Atalanta. "In questa squadra non ci sono giocatori più bravi a subentrare - ha spiegato Baroni -. Aboukhlal è in crescita, a Roma è entrato bene e presto potrà dare il suo contributo anche dal primo minuto". E già contro l'Atalanta la candidatura è forte.