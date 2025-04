Bilancio Torino 2024, cala l’indebitamento bancario e migliora la sostenibilità

Perché è così importante questo calo?

È importante prendere in considerazione questo dato, perchè da esso possono nascere numerose implicazioni future. Il primo aspetto da prendere in considerazione è la minore esposizione al rischio finanziario. Un livello più basso di debiti con le banche riduce la vulnerabilità del club a eventuali aumenti dei tassi d’interesse o crisi di liquidità. Significa poter affrontare le stagioni con maggiore tranquillità, anche in caso di imprevisti sportivi o economici. Inoltre la riduzione porta a una maggiore autonomia gestionale. Ridurre l’indebitamento consente di liberare risorse che sarebbero altrimenti destinate al servizio del debito (interessi e rimborsi). Si tratta di potenziali milioni che potranno essere reinvestiti nello sviluppo del settore giovanile, nel potenziamento della rosa o in interventi infrastrutturali, come l’ammodernamento del centro sportivo. Infine la diminuzione dei debiti porta a maggior attrattività per investitori e partner. Un club con i conti in ordine e meno vincolato da obblighi finanziari è più credibile sul mercato e potenzialmente più appetibile per sponsor.